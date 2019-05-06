06 Мая 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске директор театра четыре часа ждал "скорую помощь"

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" – медики приехали на вызов только через четыре часа.

"Врачи майские, что ли, хорошо отметили?!!!! Что происходит в системе здравоохранения? Хоть музычку на вызов поставьте. По....ть - так с музыкой!" – написал он на своей странице Facebook.

Позже Илья Коломейский сообщил, что "скорая" приехала через четыре часа.

В пресс-службе администрации Челябинска рассказали Накануне.RU, что данному вызову была присвоена самая низкая категория срочности, и он был обслужен в порядке очередности первой освободившейся бригадой.

"Существует приказ Минздрава РФ №388, в котором очень досконально расписан порядок оказания скорой помощи. В том числе, в этом документе прописано, что при получении вызова, основываясь на жалобе пациента, автоматически присваивается категория срочности. Указанный вызов получил 7-ю, самую низкую, категорию срочности, и был обслужен в порядке очередности первой освободившейся бригадой. Медицинский осмотр был произведен, от госпитализации пациент отказался", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период на станцию скорой поступило еще 180 вызовов, в том числе экстренные, по которым есть угроза жизни.

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В Челябинске директор театра четыре часа ждал "скорую помощь"

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Теги: скорая помощь, здравоохранение, администрация Челябинска,



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