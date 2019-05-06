"Аэрофлот" намерен выплатить семьям погибших в "Шереметьево" по 5 млн рублей

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" будут осуществляться по линии авиакомпании "Аэрофлот", страховых компаний и регионов.

Об этом доложил глава Минтранса Евгений Дитрих премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

В частности, "Аэрофлот" предварительно намерен выплатить семьям погибших по 5 млн рублей, заявил Дитрих в эфире телеканала "Россия 24".

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После аварийной посадки воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек. Из них 26 человек – жители Мурманской области.

В Министерстве транспорта России считают, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации Superjet 100. Между тем, на сайте Change.org после трагедии появилась петиция с требованием запретить эксплуатацию самолета.