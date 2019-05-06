Жителей Прикамья приглашают на субботник для "сбора человеческих останков"

В Прикамье жителям села Крюково предложили выйти на субботник и "убрать человеческие останки". По крайней мере, такова суть появившегося объявления, фото которого появилось на одном из порталов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадром поделились пользователи Pikabu. Субботник должен был начаться сегодня в 10.00. При себе устроители просили иметь мешки и перчатки.

"Там до строительства дамбы было старое поселение, теперь оно под водой, оттуда периодически вымывает всякое", - отметил один из комментаторов.