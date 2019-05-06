06 Мая 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

В Минтрансе считают, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации Superjet 100

В Министерстве транспорта России считают, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт Шереметьево, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

горящий SSJ-100 в Шереметьево(2019)|Фото: news.ru

В Росавиации также заявили, что пока не видят причин для прекращения полетов Superjet.

"Пока работает комиссия, делать любые выводы преждевременно", - заявил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Ранее в Следственном комитете назвали основные версии произошедшего. Следователи уже изъяли два бортовых самописца.

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В Минтрансе считают, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации Superjet 100

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Теги: Минтранс, Superjet 100, Росавиация



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