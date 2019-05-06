На Южном Урале за майские праздники потушили 73 лесных пожара

За майские праздники в Челябинской области ликвидировали 73 лесных пожара на площади 686,82 гектаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

На тушении было задействовано 803 человека и 284 единицы техники.

Напомним, с 1 мая на территории области введен особый противопожарный режим. Теперь за нарушение правил пожарной безопасности штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц - от 20 - 40 тысяч рублей и на юридических - от 300 - 500 тысяч рублей.