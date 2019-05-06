В Екатеринбурге ко Дню радио студенты помоют памятник Попову и устроят шествие по проспекту Ленина

В Екатеринбурге студенты и выпускники радиофака Уральского федерального университета отметят традиционный праздник "День радио". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, программа начнется утром 7 мая и завершится традиционным шествием.

Как и всегда, праздник стартует с помывки памятника Александру Попову. Активисты приведут в порядок сквер основателя радио. Днем мероприятия продолжатся в здании института. Выпускники радиофака встретятся с преподавателями, а студенты представят собственные разработки, реализованные в проектном обучении. Также в институте сыграют в шахматы, настольный теннис, дартс, кроме того, пройдут состязания по армрестлингу.

Праздничное шествие студентов к памятнику Попову начнется в 20.30 от площади Кирова. Колонна пройдет по пешеходной части проспекта Ленина. Их встретят выпускники радиофака, творческие коллективы университета и оркестр. Завершится торжественная часть концертом.

Как ранее писало Накануне.RU, в 2017 году разгорелся скандал из-за традиционного шествия студентов. На 65-ую годовщину РТФ шествие оказалось под угрозой, ректор предпочел не вмешиваться в ситуацию - он вообще отправился в отпуск. В связи с возросшей угрозой террористических актов были ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, в частности, для шествия радистов требовалось перекрытие поперечных дорог автобусами. Вуз объявил, что необходимых средств у него нет и шествие отменятся. Студенты решили пройти без согласования - как в 80-е, когда традиция только зарождалась, но, к счастью, один из выпускников предложил помощь в предоставлении автобусов, и шествие разрешили провести официально. Шествие прошло по тротуарам, а не проезжей части, как в прошлые годы.