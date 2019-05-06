06 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Климкин объявил о своей отставке после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после инаугурации нового президента Владимира Зеленского подаст в отставку. Об этом он сказал в эфире канала "Прямой".
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По его словам, он сделает это для того, чтобы позволить новому президенту выбрать тех, с кем он хочет работать.

Ранее Климкин признал, что не исключает совместной работы с Зеленским, если будут совпадать "принципы, ценности и убеждения", но не отступится от того, что он делал последние пять лет. Климкин был назначен министром иностранных дел Украины в июне 2014 года.

Сразу после второго тура президентских выборов Климкин заявил, что "украинское общество" не позволит Зеленскому свернуть с внешнеполитического курса на НАТО и ЕС. Вчера в штабе Зеленского это подтвердили.

Интересно, что вторая (нынешняя) жена Климкина является дочерью генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, проживающего в Крыму и награжденного в 2014 году медалью "За возвращение Крыма".

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Климкин объявил о своей отставке после инаугурации Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Павел Климкин



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