Американские истребители пятого поколения могут оснастить боевыми лазерами

В Соединённых Штатах сообщили об успехах испытаний системы лазерного оружия SHiELD, предназначенной для установки на самолёты и способной сбивать ракеты класса "земля-воздух" и "воздух-воздух". Сообщается, что к 2021 г. ВВС США смогут получить оружие, способное действовать моментально и точно, однако чувствительное к погодным условиям.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал Накануне.RU, что SHiELD - это известный проект, но пока речь идёт только о демонстраторе технологий, причем в испытании, о котором идет речь, он был расположен на земле. Согласно ранее известным планам, предполагается, что в 2021 г. этот демонстратор смогут начать испытывать и на самолете, но неизвестно, насколько эти сроки будут выдержаны и какова будет эффективность, в воздухе испытания могут затянуться на многие годы.

Исходя из имеющейся информации, система в первую очередь разрабатывается для истребителей пятого поколения, то есть F-22 и F-35. Боевой лазер предназначен для их защиты, а для поражения вражеских целей остаются те же ракеты и бомбы.

При этом пока рано говорить, получат ли при этом американские истребители пятого поколения какие-то преимущества по сравнению с российскими и китайскими конкурентами - Су-57 и J-20.

Эксперт отметил, что разработки в подобном направлении давно идут в разных странах мира, правда в готовом виде сейчас есть только относительно маломощные лазерные системы защиты от ПЗРК, в которых лазерные станции оптико-электронного противодействия облучают головки самонаведения ракет ПЗРК, что приводит к срыву наведения ракеты. Такая станция есть, например, в составе нашего комплекса защиты вертолетов "Президент-С".