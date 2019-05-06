"Успел выскочить": игрок из "Что? Где? Когда?" был на борту загоревшегося SSJ

Игрок "Что? Где? Когда?", капитан мурманской команды "Норманны" Михаил Савченко смог спастись из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

"Успел выскочить", - написал он у себя на странице во "ВКонтакте".

Михаил Савченко

Кроме того, на этом же рейсе летел мэр Североморска Владимир Евменьков, он также спасся. По данным СМИ, он отравился угарным газом во время эвакуации, ему оказали медпомощь.

Напомним, певица Алена Апина стала очевидцем авиакатастрофы в Шереметьево. Накануне артистка вылетала в Прагу и сняла тушение пожара на борту SSJ-100.

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

В СКР назвали основные версии произошедшего. Следователи изъяли два бортовых самописца.