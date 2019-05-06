"Ямал" не планирует прекращать эксплуатацию самолетов Superjet после трагедии в Шереметьево

Авиакомпания "Ямал", большинство полетов в которой выполняется на самолетах Superjet 100, не планирует приостанавливать эксплуатацию лайнеров после трагедии в Шереметьево. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации авиаперевозчика, для того, чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

"В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может", - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании "Ямал".

Напомним, ранее в интернете появилась петиция с призывом запретить эксплуатацию самолета SSJ-100. Петиция адресована федеральному агентству воздушного транспорта. Ее автор сообщает, что за последний месяц произошло три серьезных инцидента с самолетами Superjet 100, в одном из которых погибли люди, а также приводит в пример самолеты Boeing 737 MAX, полеты на которых были приостановлены на время проведения расследований.

Директор консалтинговой компании Инфомост, ведущий аналитик по авиации Борис Рыбак отмечает, что приостановка полетов в принципе возможна, однако, эксперт подчеркнул, что повлиять на это решение общественность не может.

"Авиационные власти до получения хотя бы предварительных результатов расследования никаких запретов вводить не будут. Потому что нет оснований. Как будут результаты, тогда, в зависимости от этих результатов, они и примут решение", - заявил эксперт.

Добавим, что об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100 ранее заявили в Министерстве транспорта России и в Росавиации.

Против запрета полетов на SSJ-100 выступают и в Ямало-Ненецком автономном округе. Депутат заксобрания автономного округа Елена Кукушкина отметила, что в случае запрета ямальцы просто потеряют возможность "выбраться на большую землю".

"Ну как можно запретить пользоваться суперджетом? Конечно, то, что произошло - трагедия страшная. Но у нас в авиакомпании "Ямал" очень много именно этих самолетов. У нас другой возможности выбраться на землю нет, поэтому мы летаем и будем летать. Конечно, нужны дополнительные проверки. Но запретить самолеты не могут. Еще же не установлено, в связи с чем произошла трагедия. Говорят, что молния ударила. Другое дело, что при эвакуации странно повели себя люди - стали спасать свой багаж. Это говорит о чем? Такая трагедия. Самолет горит, а они багаж спасают. У нас что, только суперджеты бьются?" - выразила мнение депутат.

В авиакомпании "Якутия" также, как и в авиакомпании "Ямал", не планируют приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100. Однако по словам первого заместителя гендиректора авиакомпании Ильи Пономарева, контроль за техническим состоянием лайнеров будет усилен.

Он сообщил, что в "Якутии" сегодня эксплуатируется два воздушных судна Sukhoi Superjet 100. Рейсы на этих типах самолётов выполняются по расписанию.

"Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100", – сообщил Илья Пономарев.

Кроме того, по словам представителя авиакомпании, сегодня перед летным днем проведены дополнительные занятия с экипажами воздушных судов, выполняющих текущую производственную программу на предмет контроля ситуаций, возникающих в процессе полета.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Об аварии в аэропорту было доложено президенту России Владимиру Путину. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования родным и близким погибших. После катастрофы в Мурманской области объявлен трехдневный траур, сообщается на странице в Facebook врио губернатора региона Андрея Чибиса.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

Причины трагедии устанавливает следствие.