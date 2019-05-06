Пьяный сургутянин сжёг елки в Вечном огне. Может сесть на пять лет

Нетрезвый 37-летний житель Сургута осквернил Вечный огонь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.

5 мая пьяный вандал на территории захоронения "Мемориал Славы", посвященного "Борцам за советскую власть" и "Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны", умышленно повредил стволы растущих там елей, которые впоследствии сжег в Вечном огне.

Вскоре его задержали. Ранее он получал "уголовку" за грабеж, а также "административку" за употребление алкоголя в общественном месте. Сейчас за "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" ему грозит до пяти лет колонии. Подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно аналогичный случай произошёл в Нефтеюганске. Житель Саратовской области, пытаясь согреться, сжёг венок в Вечном огне.