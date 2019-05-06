Певица Алена Апина стала очевидцем ЧП в Шереметьево

Певица Алена Апина (54) стала очевидцем авиакатастрофы в Шереметьево.

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Накануне артистка вылетала в Прагу и сняла тушение пожара на борту SSJ-100. Из накопителя, в котором находилась Апина, открывался хороший вид на взлетную полосу. Алена сняла ЧП на видео и опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолётной жизни- я впервые так близко", - пишет в блоге Апина.

Напомним, в результате жесткой посадки у самолета "Аэрофлота" загорелись двигатели и полные топливные баки. Погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 человек, включая экипаж. Причины случившегося сейчас устанавливает следствие.