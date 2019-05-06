Губернатор Севастополя в срочном порядке госпитализирован

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в срочном порядке госпитализирован. Об этом заявил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

По его данным, Овсянникова экстренно госпитализировали в минувшие выходные в первую городскую больницу.

"Ситуация стандартная. Оказывается лечение с положительной динамикой. Аппендицит", - цитирует Нусинова РИА Новости.

Он добавил, что Дмитрию Овсянникову провели операцию, которая прошла успешно.

Напомним, недавно губернатора Севастополя жестко раскритиковали депутаты Законодательного собрания города, в том числе за провал выполнения некоторых федеральных целевых программ в 2018 году.