В Екатеринбурге на этой неделе завершится отопительный сезон. Опрессовки стартуют в конце мая

В Екатеринбурге отопительный сезон закончится уже на этой неделе. Ожидается, что уже сегодня глава города Александр Высокинский подпишет и выпустит постановление. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, планируется, что уже завтра начнутся отключения.

"Мы не можем самостоятельно отключить потребителей от тепла, необходим нормативный акт, который выпускает глава города. Понимаем, что на улице уже +20 градусов. Ожидается, что постановление выйдет уже сегодня. Отметим, что у потребителей есть возможность самим прекратить отопительный сезон. Если 50% собственников в доме проголосуют за то, чтобы отключить дом, то они могут составить акт и направить в управляющую компанию. Часть промышленных предприятий и организаций уже так сделали с конца апреля", - сообщили в городской теплосетевой компании.

Также на этой неделе, по данным синоптиков, ожидается до +25 градусов тепла и выше.

Добавим, что первые опрессовки стартуют с 26 по 30 мая.