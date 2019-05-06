В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП

Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска.

Авиапроисшествие произошло во время посадки. Boeing-737 прилетел из Красноярска, на борту находилось более 100 пассажиров.

Как сообщает портал оперативной обстановки и прогноза ЧС в Красноярском крае, пострадавших нет.

5 мая серьезное ЧП с жертвами произошло в аэропорту "Шереметьево". SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.