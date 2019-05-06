Россияне хотят завершения военной кампании в Сирии и потеряли к ней всякий интерес

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России За рубежом

Россияне хотят завершения военной кампании в Сирии и потеряли к ней всякий интерес

Социологи выяснили, что более половины россиян хотят завершения военной кампании в Сирии, а подавляющее большинство потеряло к ней всякий интерес и перестало следить за ситуацией в этой стране.
Читайте также:

Согласно результатам нового опроса "Левада-центра", лишь 13% респондентов заявили, что внимательно следят за происходящим в Сирии и в курсе оперативной обстановки. 48% изредка интересуются ситуацией и в общих чертах представляют себе ход боевых действий, а 39% признались, что ничего не знают о событиях в Сирии.

На вопрос "Одобряют или нет граждане РФ государственную политику в отношении Сирии" положительно ответили 51% респондентов, 35% высказались отрицательно, а еще 14% затруднились с ответом. Вместе с тем 55% уверены, что операцию в Сирии уже пора завершать, а 30% опрошенных выступают за ее продолжение, пишет Infox.ru.

Ранее стало известно, что Россия возьмет в аренду порт Тартус на 49 лет - такие договоренности были достигнуты на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россияне хотят завершения военной кампании в Сирии и потеряли к ней всякий интерес

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сирия, Россия, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 36

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети