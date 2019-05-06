Россияне хотят завершения военной кампании в Сирии и потеряли к ней всякий интерес

Социологи выяснили, что более половины россиян хотят завершения военной кампании в Сирии, а подавляющее большинство потеряло к ней всякий интерес и перестало следить за ситуацией в этой стране.

Согласно результатам нового опроса "Левада-центра", лишь 13% респондентов заявили, что внимательно следят за происходящим в Сирии и в курсе оперативной обстановки. 48% изредка интересуются ситуацией и в общих чертах представляют себе ход боевых действий, а 39% признались, что ничего не знают о событиях в Сирии.

На вопрос "Одобряют или нет граждане РФ государственную политику в отношении Сирии" положительно ответили 51% респондентов, 35% высказались отрицательно, а еще 14% затруднились с ответом. Вместе с тем 55% уверены, что операцию в Сирии уже пора завершать, а 30% опрошенных выступают за ее продолжение, пишет Infox.ru.

Ранее стало известно, что Россия возьмет в аренду порт Тартус на 49 лет - такие договоренности были достигнуты на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом.