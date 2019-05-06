СКР назвал три основные версии ЧП в "Шереметьево"

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево" найдены два черных ящика.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, речевой и параметрические бортовые самописцы изъяты для изучения.

SSJ-100 экстренно приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После аварийной посадки воздушное судно сгорело.

В СК назвали основные версии произошедшего – это недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Следователями взяты образцы топлива из баков самолета и заправочной станции. Изъяты аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Ранее СМИ сообщили, что у самолета Sukhoi Superjet при повторном заходе на посадку произошел отказ автоматики.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек. Всего на борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Напомним, на сайте авиакомпании "Аэрофлот" появился список пассажиров, которые выжили в результате ЧП с самолетом.