"Уралхим": гибель рабочих в Березниках - несчастный случай

В березниковском филиале "Уралхима" высказались о гибели троих рабочих, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Утром во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок, разрушений нет. В результате несчастного случая погибли трое рабочих, ещё один находится в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Азота".

Для выяснения причин случившегося создана комиссия. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. На место выехал технический директор компании. В "Уралхиме" создан штаб для внутреннего расследования происшествия.

Напомним, следователи возбудили по факту гибели рабочих уголовное дело.