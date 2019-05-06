Намеченное на 9 мая авиашоу в Мурманске просят отменить из-за трагедии в "Шереметьево"

Мурманчане просят отменить проведение авиапарада, намеченного на 9 мая.

Обращения к врио губернатора Андрею Чибису появились на его странице Вконтакте и на Facebook.

В связи с трагедией в Шереметьево жители Мурманска считают запланированное авиашоу неуместным.

В авиапараде должны принять участие самолеты ИЛ-20, ИЛ-38, истребитель СУ-33, самолеты МИГ и вертолеты МИ8 и КА-27, добавляет Regnum.

SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

По последним данным, в катастрофе в "Шереметьево" погибли 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен траур.