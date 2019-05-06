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ТМК приняла участие в "Steel Safety Day-2019"

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела традиционные мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day). Акция проводится каждый год и приурочена ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, в преддверии Дня безопасности во всех дивизионах компании провели проверки на соответствие рабочих мест требованиям охраны труда и промышленной безопасности.

В течение двух недель на предприятиях проводились мероприятия с участием руководства ТМК, в том числе генерального директора Александра Ширяева. Руководство провело рабочие встречи с сотрудниками, на которых обсуждался ход и дальнейшие планы внедрения новейших практик в сфере обеспечения безопасности и охраны труда.

"Забота о безопасности работников всегда будет среди ключевых задач нашей компании. Уверен, что нулевой травматизм - цель достижимая", - сказал председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

В компании отмечают, что за прошлый год во всех дивизионах не было зафиксировано аварий со смертельными и групповыми несчастными случаями. По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом снижение уровня травматизма в целом по компании составило 11%, а по Российскому дивизиону – 33%.

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ТМК приняла участие в "Steel Safety Day-2019"

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Теги: Трубная металлургическая компания, Steel Safety Day, День безопасности в металлургии



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