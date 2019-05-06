Три муниципалитета Среднего Урала победили на всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Сразу три муниципалитета Среднего Урала вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В этом году на рассмотрение комиссии было подано 330 заявок из 77 субъектов, 12 из которых - заявки Среднего Урала. В итоге средства было решено распределить между 46 регионами на реализацию 80 проектов.

В Свердловской области победителями признаны Полевской, Бисерть и Верхотурье: эти города получат федеральные гранты, общая сумма которых составит 179 млн рублей. Так, при поддержке федерального бюджета в Верхотурье реконструируют центральную площадь, в Полевском - Аллею уральских мастеров, а в Бисерти - городской сквер в районе Леспромхоза.

В прошлом году в борьбу за гранты, общая сумма которых составила 5 млрд рублей, вели 198 городов России, победителями были названы 80 территорий, одной из которых стала Верхняя Тура с проектом благоустройства набережной городского пруда. В качестве дополнительной поддержки уральскому городу было выделено 30 млн рублей.