Скрылся от суда. В Магнитогорске объявили в розыск главврача горбольницы

В Магнитогорске суд объявил в розыск главврача второй городской больницы в Магнитогорске, депутата Артема Черепанова, обвиняемого в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 4 марта уголовное дело депутата поступило в суд. Однако Черепанов, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание.

Черепанов объявлен в розыск. Также ему изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Черепанова задержали сотрудники ФСБ осенью 2017 года, в кармане у медработника нашли 100 тыс. руб.

Следствие считает, что Черепанов в 2012-2017 годах установил повышенный размер стимулирующих доплат нескольким сотрудникам своей больницы, а деньги требовал вернуть ему. Его задержали при передаче очередной взятки.

Черепанов также заключил несколько договоров с местной фирмой на поставку оборудования и стройматериалов для ремонта больницы. За это он получил взятку - более 650 тыс. руб.

Совокупный ущерб от действий Черепанова составил более 34 млн рублей.