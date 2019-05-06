06 Мая 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Краевая контрольно-счетная палата проверит строительство пермского зоопарка

Проверкой строительства пермского зоопарка займется региональная контрольно-счетная палата, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

При строительстве зоопарка возник ряд проблем: по словам первого вице-премьера краевого правительства Михаила Сюткина, власти региона были вынуждены переделать собственную проектную документацию.

К подрядчику - "РЖДстрой" были предъявлены штрафные санкции на десятки миллионов рублей. При этом стоимость строительства первой очереди зоопарка увеличилась на 20-30% из-за пересмотра проектных решений.

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Краевая контрольно-счетная палата проверит строительство пермского зоопарка

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Теги: пермский зоопарк, проверка, ксп, строительство



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