06 Мая 2019
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Молодежная организация Уралвагонзавода готовится к 20-летию

Выставка, посвященная 20-летию молодежной организации Уралвагонзавода, носящая название "Ритм молодых сердец", открылась в заводском музее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в экспозиции представлены более 160 экспонатов - это документы и личные вещи нескольких поколений актива (от первого протокола заводского комитета молодежной организации до архивных фото, памятных сувениров и значков разных времен).

выставка, посвященная 20-летию молодежной организации Уралвагонзавода(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

По словам председателя комитета НТ МОО "Уралвагонзавод" Светланы Алдушиной, и сегодня деятельность "молоджки" направлена на повышение престижа рабочего места и самореализацию молодых работников.

"Мы помогаем решать производственные задачи, развиваем творческую направленность и спорт, а также вносим свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Формируем будущее предприятия!" - отметила она.

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Молодежная организация Уралвагонзавода готовится к 20-летию

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Теги: Уралвагонзавод, молодежная организация, юбилей



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