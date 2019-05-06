Госдеп связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию

В США считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, санкции США против Северной Кореи остаются в силе. Он назвал их "самым подходящим ответом" на такие действия, передает Regnum.

4 мая агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило о запуске Пхеньяном ракет в направлении Японского моря.

Reuters отметило, что Северная Корея запустила ракеты в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею.

Ранее в США заявили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.