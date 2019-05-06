Причины гибели в Березниках троих рабочих выяснят следователи

По факту гибели троих рабочих в березниковском филиале "Уралхима" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Его завели по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На предприятии Накануне.RU заявили, что вскоре прокомментируют случившееся.

Напомним, в результате взрыва погибли трое рабочих, ещё один госпитализирован.

Государственный Березниковский азотно-туковый завод – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и СНГ. Является основным правопреемником Березниковского химического комбината, который в 1940 г. разделили на содовый и азотно-туковый заводы. В годы Великой Отечественной войны на предприятии выпускали аммиак, аммиачная селитра, крепкая азотная кислота. Цех №6/12 поставлял концентрированную (крепкую) азотную кислоту – составную часть многих взрывчатых веществ (тринитротолуола (тротила) и нитроглицерина). В декабре 1941 г. была запущена установка А-5 (производство гидроокиси кобальта). Без этого вещества невозможно производство танковой брони, обработка орудийных стволов и пр. Сегодня "Азот" – единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры.