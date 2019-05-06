06 Мая 2019
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО

В СКР подтвердили, что причиной пожара в городе-курорте на Ставрополье стал хлопок газа

После пожара в многоквартирном жилом доме в городе-курорте Железноводске возбуждено уголовное дело. Названа официальная версия ЧП.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью. Ранее сообщалось, что все могло случиться из-за взрыва газа.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в одном из многоквартирных домов произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Уже установлено, что пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

пожар в Железноводске(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

"Произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже. В результате пострадало 11 человек, из них пятеро детей, они доставлены в больницу. Всего из здания было эвакуировано 70 человек", - сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины инцидента.

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В СКР подтвердили, что причиной пожара в городе-курорте на Ставрополье стал хлопок газа

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Теги: Железноводск, газ, пожар, дело, СКР



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