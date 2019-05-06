06 Мая 2019
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Общество Челябинская область

"Нет конкретного шаблона". На Южном Урале маме ребенка в больнице выдали рецепт на бланке времен СССР

На Южном Урале в больнице женщине выписали для ее ребенка рецепт на бланке времен СССР.

Дата, от которой выписан рецепт - 4 мая 1919 года.

В Минздраве Челябинской области не видят в этом ничего особенного.

"Если бланк не строгой отчетности, то нет какого-то конкретного шаблона его оформления. Медицинская организация даже может печатать его сама. Главное - это соблюдать несколько требований: на нем должен присутствовать штамп с названием медицинской организации, печать и личная подпись лечащего врача", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

рецепт, бланк(2019)|Фото:Cheltv.ru

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"Нет конкретного шаблона". На Южном Урале маме ребенка в больнице выдали рецепт на бланке времен СССР

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Теги: бланк, рецепт, СССР, больница, Минздрав, Челябинск



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