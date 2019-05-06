06 Мая 2019
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На Сахалине пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны выбросили на свалку

Прокуратура Сахалинской области начала проверку информации о том, что ордена сахалинского ветерана найдены на свалке.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Журналисты разыскали дочь ветерана. По ее словам, пиджак на свалку выкинула клининговая компания, которая делала уборку в квартире.

Несколько лет назад в Первоуральске был задержан сбытчика госнаград времен Великой Отечественной войны. Его задержали с поличным при попытке сбыть орден "Отечественной войны" второй степени, медаль "За отвагу" и медаль "За оборону Ленинграда".

Полицейские установили, что изъятые награды могли быть похищены обманным путем у ветеранов или у их родственников.

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На Сахалине пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны выбросили на свалку

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Теги: ордена, ветеран великой отечественной войны, свалка



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