В Пермском крае на заводе "Уралхима" прогремел взрыв, погибли трое

В одном из филиалов "Уралхима", березниковском "Азоте", прогремел взрыв, начался пожар, сообщает Telegram-канал "Mash".

Погибли три рабочих, один пострадал. По версии канала, произошёл взрыв цистерны с химической жидкостью.

Получить комментарий краевого управления МЧС не удалось.

Государственный Березниковский азотно-туковый завод – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и СНГ. Является основным правопреемником Березниковского химического комбината, который в 1940 г. разделили на содовый и азотно-туковый заводы. В годы Великой Отечественной войны на предприятии выпускали аммиак, аммиачная селитра, крепкая азотная кислота. Цех №6/12 поставлял концентрированную (крепкую) азотную кислоту – составную часть многих взрывчатых веществ (тринитротолуола (тротила) и нитроглицерина). В декабре 1941 г. была запущена установка А-5 (производство гидроокиси кобальта). Без этого вещества невозможно производство танковой брони, обработка орудийных стволов и пр. Сегодня "Азот" – единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры.