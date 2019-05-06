На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков

В День Победы на главной площадке Екатеринбурга - на Плотинке - состоится грандиозный концерт, передает корреспондент Накануне.RU. Праздник уже традиционно организуется при поддержке Русской медной компании и фонда святой Екатерины. Концертное действо начнется в 19.00.

В праздничной программе примут участие российские звезды эстрады - Трофим и Олег Газманов. Программа под названием "Знамя Победы!" обещает зрителям разнообразие жанров - песни ,музыка, стихи и танцы, повествующие о подвиге и героизме наших предков.

Ведущими концертной программы будут популярные актеры - Екатерина Климова и Сергей Безруков. Они представят екатеринбуржцам уникальную музыкальную-поэтическую историю совместно с группой «Крестный папа».

Организаторы обещают великолепный набор жанров и знаменитых имен. На Плотинке будет петь всемирно известный оперный певец, бас с мировым именем, солист Геликон Оперы, приглашенный солист Большого театра - Алексей Тихомиров, ведущая солистка балета Театра Урал Опера Балет-Елена Кабанова исполнит фрагмент из балета «Лебединого озера» на водной глади Исети, на сцену выйдут хорошо знакомые горожанам Архимандрит Гермоген и Светлана Камаричева.

Будут выступления молодых талантов. В концертной программе примут участие хор мальчиков «Созвездие», хор девочек «Дома музыки», ансамбль песни пляски ЦВО, оркестр под управлением Борисенко. Любимый в регионе Уральский народный хор, недавно отметивший свой юбилей, только что вернувшийся с большой гастрольной поездки по России и ближнему зарубежью, также предстанет перед публикой и порадует ее своим искрометным искусством.

Концерт будет не только богат знаменитостями, но и организован по самым современным стандартам - живой звук, уникальное оформление сценического пространства, свет, видео экраны, декорации, и, конечно, салют, станут отличной составляющей праздничного вечера посвященного 74 годовщины Великой Победы, сообщили в Фонде святой Екатерины.

Напомним, Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.