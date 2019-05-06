06 Мая 2019
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На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков

В День Победы на главной площадке Екатеринбурга - на Плотинке -  состоится грандиозный концерт, передает корреспондент Накануне.RU.  Праздник уже традиционно организуется при поддержке Русской медной компании и фонда святой Екатерины. Концертное действо начнется в 19.00.

В праздничной программе примут участие российские звезды эстрады - Трофим и Олег Газманов. Программа под названием "Знамя Победы!" обещает зрителям разнообразие жанров - песни ,музыка, стихи и  танцы, повествующие о подвиге  и героизме наших предков.  

Ведущими концертной программы будут  популярные актеры - Екатерина Климова и Сергей Безруков. Они представят екатеринбуржцам  уникальную  музыкальную-поэтическую  историю совместно с группой «Крестный папа».

Организаторы обещают великолепный набор жанров и знаменитых имен. На Плотинке будет петь всемирно известный оперный певец, бас с мировым именем, солист Геликон Оперы, приглашенный солист Большого театра - Алексей Тихомиров,  ведущая солистка балета Театра Урал Опера Балет-Елена Кабанова исполнит фрагмент из балета «Лебединого озера» на водной глади Исети, на сцену выйдут хорошо знакомые горожанам Архимандрит Гермоген и Светлана Камаричева.

салют(2013)|Фото: Накануне.RU

Будут выступления молодых талантов. В концертной программе примут участие хор мальчиков «Созвездие», хор девочек «Дома музыки», ансамбль песни пляски ЦВО, оркестр под управлением Борисенко. Любимый в регионе Уральский народный хор, недавно отметивший свой юбилей, только что вернувшийся с большой гастрольной поездки по России и ближнему зарубежью, также предстанет перед публикой и порадует ее своим искрометным искусством.

Концерт будет не только богат знаменитостями, но и организован по самым современным стандартам - живой звук, уникальное оформление сценического пространства, свет, видео экраны, декорации, и, конечно,  салют, станут отличной составляющей праздничного вечера посвященного 74 годовщины Великой Победы, сообщили в Фонде святой Екатерины.

Напомним, Фонд святой Екатерины, созданный   к 300-летию Екатеринбурга,  объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка  значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

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На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков

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Теги: день победы, екатеринбург, концерт на плотинке,



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