06 Мая 2019
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Тюменские пожарные помогут с тушением лесных пожаров в Зауралье

Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Тюменской области направлены в Курганскую область, для защиты населенных пунктов Белозерского района от природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В состав аэромобильной группировки входят 20 человек и три единицы техники. В ведомстве уточнили, что спасатели подготовлены по различным смежным специальностям, позволяющим выполнять аварийно-спасательные работы любой сложности. В их арсенале имеется аварийно-спасательное оборудование, техника и экипировка необходимые для работы в условиях как природных, так и техногенных ЧС.

Аэромобильная группировка Тюменской области, МЧС, спасатели, пожарные(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, из-за сильного ветра в Кургане и некоторых районах области за последние дни пожары перекинулись на населенные пункты. В результате уничтожено и повреждено несколько десятков дач и домов.

Введен режим ЧС. Решаются вопросы помощи пострадавшим от пожаров.

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Тюменские пожарные помогут с тушением лесных пожаров в Зауралье

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Теги: пожарные, природные пожары, Курган, Зауралье, пострадавшие, помощь



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