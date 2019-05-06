Тюменские пожарные помогут с тушением лесных пожаров в Зауралье

Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Тюменской области направлены в Курганскую область, для защиты населенных пунктов Белозерского района от природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В состав аэромобильной группировки входят 20 человек и три единицы техники. В ведомстве уточнили, что спасатели подготовлены по различным смежным специальностям, позволяющим выполнять аварийно-спасательные работы любой сложности. В их арсенале имеется аварийно-спасательное оборудование, техника и экипировка необходимые для работы в условиях как природных, так и техногенных ЧС.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, из-за сильного ветра в Кургане и некоторых районах области за последние дни пожары перекинулись на населенные пункты. В результате уничтожено и повреждено несколько десятков дач и домов.

Введен режим ЧС. Решаются вопросы помощи пострадавшим от пожаров.