На Среднем Урале детсад заплатит 50 тысяч рублей из-за облитого горячим чаем ребенка

На Среднем Урале детский сад заплатит компенсацию морального вреда в связи с травмированием ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года в коридоре здания муниципального детсада №19: младший воспитатель случайно выплеснула из кружки горячий чай на плечо 5-летней девочки. В результате ребенок получил термический ожог второй степени.

Прокуратура направила в Верхотурский районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда, который был удовлетворен. В пользу несовершеннолетней с детского сада взыскано 50 тыс. руб.