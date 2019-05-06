В США испытали лазерное оружие для нужд ВВС

В США заявили об успехе испытаний лазерного оружия. 23 апреля в штате Нью-Мексико наземный комплекс "лазерного оружия самообороны высокой мощности" (SHiELD) смог поразить несколько ракет, запущенных в воздухе.

Американский сайт The Verge сообщает о том, что данная система, способная сбивать ракеты класса "земля-воздух" и "воздух-воздух", разрабатывается для того, чтобы в будущем устанавливаться на самолётах. Помимо собственно боевого лазера, она включает в себя системы наведения и питания. Такое оружие позволит наносить точные мгновенные удары, но среди его недостатков указывается высокая чувствительность к погодным условиям.

При этом SHiELD - не единственная технология лазерного оружия, проходящая испытания в американских вооружённых силах: прошлым летом подобное оружие тестировалось на ударных вертолётах AH 64 "Апач", а ВМС США и Lokheed Martin работают над собственными системами, пригодными к установке на кораблях.

Разработка проекта SHiELD началась в 2016 г., а его завершение запланировано на 2021 г.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось о постановке лазерных комплексов "Пересвет" на опытно-боевое дежурство Вооружённых сил РФ.