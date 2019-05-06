На территории Алтайского края за майские праздники произошло больше 400 пожаров

Майские праздники в Алтайском крае оказались "щедры" на пожары. Больше 400 случаев возгораний зарегистрировано сотрудниками краевого ГУ МЧС России.

По информации ведомства, только за 3 мая в крае случилось 160 пожаров, а 4 мая - 250 возгораний. 90% пожаров произошло из-за возгорания сухой травы. Известно, что большинство пожаров приходятся на майские праздники из-за жаркой, сухой погоды. Более того, люди не соблюдают правила безопасности с огнем, когда выезжают на природу. В ведомстве отмечают, что на территории Алтайского края с 1 мая установлен особый противопожарный режим.

Сотрудники службы МЧС запрещают гражданам посещать леса и тем более разводить костры, сообщает Федералпресс. Кроме этого, не допускается проводить палы на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, на дачах и так далее. Нарушителям грозит штраф в случае нарушения постановления.