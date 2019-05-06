06 Мая 2019
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Общество За рубежом

Меган Маркл и принц Гарри хотят перебраться в Лос-Анджелес

Очередной слух появился в Великобритании в ожидании рождения первенца Меган Маркл (37) и принца Гарри (34).

Говорят, что пара после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские собираются перебраться на родину Меган – в Калифорнию. The Sun со ссылкой на друзей голливудской актрисы сообщает, что Меган и Гарри подыскивают жилье в Лос-Анджелесе.

По слухам, Маркл очень хочет вернуться в США: ей нравится местный климат, образ жизни, город, а также тот факт, что в Лос-Анджелесе с ребенком ей может помогать мама Дория Рагланд. Правда, до свадьбы Меган несколько лет не жила в Калифорнии – для нее практически родной стала Канада, где снимался сериал "Форс-мажоры". Актриса снимала в Торонто дом, именно сюда, а не в Лос-Анджелес к ней время от времени тайно приезжал принц Гарри.

Кроме того, переезд в США даст Меган свободу и независимость от королевы и Букингемского дворца, которые, по слухам, порядочно достали актрису.  

Впрочем, версия с переездом противоречит недавнему переезду пары в коттедж Фрогмор в предместьях Лондона. В этом особняке был сделан многомиллионный ремонт, оборудована детская комната и офис, другими словами, созданы все условия для жизни и работы. Парочку избавили от влияния старшего брата Гарри – принца Уильяма – и его жены Кейт Миддлтон, так что едва ли после таких уступок королева согласится отпустить внука за океан.

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Меган Маркл и принц Гарри хотят перебраться в Лос-Анджелес

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Теги: меган маркл, принц гарри, лос-анджелес, британская королевская семья



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