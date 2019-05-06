Пассажиры снимали видео в горящем в Шереметьево самолете

В сети появилось несколько видео из салона сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

На кадрах видно, что огонь охватил крыло лайнера, слышны крики пассажиров.

SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.