"Ничего запрещенного не нашли, пойдут к юнармейцам": у помощника Ионина прошли обыски

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

"Ничего запрещенного не нашли, пойдут к юнармейцам": у помощника Ионина прошли обыски

У помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина, руководителя "Справедливой России" в Камышлове Павла Грибкова прошли обыски. Не обнаружив ничего запрещенного, силовики планируют заявиться к юнармейцам, чтобы изучить подаренный депутатом и его помощником макет автомата. Об этом Павел Грибков рассказал Накануне.RU.

"Все обыски прошли, ничего запрещенного не нашли. Только что созванивался со следователем, они хотят заявиться к юнармейцам, посмотреть макет. Единственное непонятно, зачем проводили обыск у моего брата, он ни при чем, дальше провели обыски у тещи. Зачем все это было сделано?" – отметил Павел Грибков в разговоре с Накануне.RU.

Помощник депутата подчеркнул, что автомат, запечатленный на видео, - это охолощенное оружие, которое производит лишь имитацию выстрелов.

"По сути дела это петарды. Согласно законодательству, производимые звуковые эффекты из него не попадают ни под выстрелы, ни под оружие даже близко, потому они в свободной продаже. Любой, кому есть 14 лет, может пойти и купить эту вещь. Согласно законодательству, можно производить эти звуковые эффекты в любом месте", - добавил Грибков.

В полиции и следственном комитете ситуацию не комментируют до получения официальных итогов разбирательства.


Журналиста "МК" обматерили на месте обыска

Напомним, ажиотаж вызвало видео, снятое 4 мая в Камышлове из окна жилого дома. На записи запечатлено, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата.

Вчера Дмитрий Ионин вместе со своим помощником Павлом Грибковым провели пресс-конференцию, на которой рассказали, зачем открыли стрельбу во дворе жилого дома: они решили опробовать купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила, охолощенное оружие. Депутат Госдумы назвал свой поступок глупостью и выразил готовность понести за него ответственность.

Дмитрий Ионин, автомат(2019)|Фото: facebook.com/ionin.dmitriy

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ничего запрещенного не нашли, пойдут к юнармейцам": у помощника Ионина прошли обыски

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий ионин, стрельба, камышлов, обманутые дольщики, павел грибков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.05.2019 19:14 Мск После стрельбы в Камышлове к родственникам помощника депутата Госдумы пришли с обыском
Ранее 05.05.2019 14:26 Мск "Я не считаю, что создал кому-то угрозу": Дмитрий Ионин рассказал, зачем стрелял в Камышлове
Ранее 05.05.2019 10:52 Мск Депутат Госдумы устроил стрельбу в Камышлове, "чтобы привлечь внимание к обманутым дольщикам"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети