"Ничего запрещенного не нашли, пойдут к юнармейцам": у помощника Ионина прошли обыски

У помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина, руководителя "Справедливой России" в Камышлове Павла Грибкова прошли обыски. Не обнаружив ничего запрещенного, силовики планируют заявиться к юнармейцам, чтобы изучить подаренный депутатом и его помощником макет автомата. Об этом Павел Грибков рассказал Накануне.RU.

"Все обыски прошли, ничего запрещенного не нашли. Только что созванивался со следователем, они хотят заявиться к юнармейцам, посмотреть макет. Единственное непонятно, зачем проводили обыск у моего брата, он ни при чем, дальше провели обыски у тещи. Зачем все это было сделано?" – отметил Павел Грибков в разговоре с Накануне.RU.

Помощник депутата подчеркнул, что автомат, запечатленный на видео, - это охолощенное оружие, которое производит лишь имитацию выстрелов.

"По сути дела это петарды. Согласно законодательству, производимые звуковые эффекты из него не попадают ни под выстрелы, ни под оружие даже близко, потому они в свободной продаже. Любой, кому есть 14 лет, может пойти и купить эту вещь. Согласно законодательству, можно производить эти звуковые эффекты в любом месте", - добавил Грибков.

В полиции и следственном комитете ситуацию не комментируют до получения официальных итогов разбирательства.



Журналиста "МК" обматерили на месте обыска

Напомним, ажиотаж вызвало видео, снятое 4 мая в Камышлове из окна жилого дома. На записи запечатлено, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата.

Вчера Дмитрий Ионин вместе со своим помощником Павлом Грибковым провели пресс-конференцию, на которой рассказали, зачем открыли стрельбу во дворе жилого дома: они решили опробовать купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила, охолощенное оружие. Депутат Госдумы назвал свой поступок глупостью и выразил готовность понести за него ответственность.