В Удмуртии двое детей погибли в компостной яме

В Удмуртии два ребенка погибли, упав в компостную яму. Об этом сообщает республиканское следственное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, вечером 4 мая девочка 2013 года и мальчик 2015 года рождения играли на приусадебном участке, который принадлежал родственникам девочки. Тела детей в компостной яме обнаружил дедушка последней.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская и другие экспертизы.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в селе Большой Олып Кезского района, пишет Федералпресс.