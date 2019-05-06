Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища спас утопающего

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Иван Очкин спас молодого человека, который упал в реку Тура, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вечером, 4 мая. Утопающего заметила пара, которая прогуливалась по тюменской набережной. Курсант ТВВИКУ снял с себя часы и обувь и кинулся в воду. Пострадавшего подняли наверх, в это время мужчина был без сознания. До приезда бригады "скорой" ему оказали первую помощь.

Видеозапись спасения появилась в группе "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте". По некоторым данным, тонувший мужчина был не один и якобы сам прыгнул в ледяную воду.

С диагнозом "общее переохлаждение" пострадавший мужчина был госпитализирован.