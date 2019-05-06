Из-за ЧП в Шереметьево. Шесть московских самолётов прибыли в Екатеринбург с задержкой

Шесть самолётов разных авиакомпаний прибыли в Екатеринбурге с задержкой от двух до четырех часов. В основном речь идёт о суднах компаний "Аэрофлот" и "Pegas Fly", которые должны были вылететь в ночь на 6 мая из аэропорта Шереметьево в Москве, где при посадке загорелся самолёт и погиб 41 человек. Также были отменены вылеты из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщается на сайте аэропорта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, был отменён рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Екатеринбург в 23.40. Также был отменён вылет самолёта компании "Аэрофлота", SU-1406. Вечерний рейс "Уральских авиалиний" в 18.45 тоже отменён.

Самолёт "Аэрофлота", SU-1408, приземлился в уральской столице в 08.11 вместо 04.10 утра. Авиакомпания "Северный ветер" также задержала рейс. Пассажиры прилетели в Екатеринбург в 08.17 вместо 04.00. На три часа также задержали самолёт "Аэрофлота".

Что же касается полётов из Екатеринбурга, то рейс "Аэрофлота" SU-1409 в 05.15 был отменён. Ещё три самолёта вылетели в Москву с задержкой в несколько часов.

Напомним, самолета Superjet 100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и сообщил об этом экипажу. После посадки воздушное судно сгорело.

Всего на борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.