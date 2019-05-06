Прикамскую модель решения проблем обманутых дольщиков могут использовать в других регионах

Опыт Пермского края по решению проблем дольщиков могут взять на вооружение другие регионы. С таким предложением выступил глава рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, добавив, что после того, как регион одним из первых на законодательном уровне закрепил механизмы поддержки дольщиков, проблемных объектов стало меньше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Якубовский напомнил, что во время выезда группы контроля партии власти по исполнению нацпроектов помимо запланированных рейдов прошли встречи с региональными властями. На них рассмотрен опыт решения вопросов, связанных с долевым строительством.

"Успешный опыт Пермского края может быть тиражирован в других регионах", - сказал депутат.

В перспективе при достройке проблемных объектов долевого строительства в Пермском крае может быть использован механизм создания НКО в форме фондов. Деньги на это пойдут из компенсационного фонда и федерального и регионального бюджетов.

"Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме", - резюмировал Якубовский.