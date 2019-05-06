Прикамскую модель решения проблем обманутых дольщиков могут использовать в других регионах

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Пермский край

Прикамскую модель решения проблем обманутых дольщиков могут использовать в других регионах

Опыт Пермского края по решению проблем дольщиков могут взять на вооружение другие регионы. С таким предложением выступил глава рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, добавив, что после того, как регион одним из первых на законодательном уровне закрепил механизмы поддержки дольщиков, проблемных объектов стало меньше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Читайте также:

Якубовский напомнил, что во время выезда группы контроля партии власти по исполнению нацпроектов помимо запланированных рейдов прошли встречи с региональными властями. На них рассмотрен опыт решения вопросов, связанных с долевым строительством.

"Успешный опыт Пермского края может быть тиражирован в других регионах", - сказал депутат.

В перспективе при достройке проблемных объектов долевого строительства в Пермском крае может быть использован механизм создания НКО в форме фондов. Деньги на это пойдут из компенсационного фонда и федерального и регионального бюджетов.

"Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме", - резюмировал Якубовский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прикамскую модель решения проблем обманутых дольщиков могут использовать в других регионах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: обманутые дольщики, Александр Якубовский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети