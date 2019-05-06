Коллекторы просят открыть им доступ к телефонам должников

Коллекторы просят дать им доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

С таким предложением "Национальная ассоциация коллекторских агентств" (НАПКА) обратилась в Госдуму. Таким образом в организации хотят решить проблему ошибочных звонков, пишут "Известия".

Просьба обоснована тем, что нередко заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах не свои номера, после чего коллекторы звонят тем людям, которые к долгам отношения не имеют.

Эксперты отмечают, что доступ коллекторов к данной базе не будет гарантироваться конфиденциальность персональных данных пользователя.

В ноябре сообщалось, что коммунальные организации вскоре могут передавать долги за поставку услуг ЖКХ коллекторам. "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.

Эксперты предупреждали, что на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность.

В марте 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.