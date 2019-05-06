Скворцова: число пострадавших из-за ЧП в Шереметьево может увеличиться

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что число обратившихся за медицинской помощью после ЧП с "Суперджетом" в аэропорту Шереметьево может увеличиться.

SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После аварийной посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Как заявила Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24", пострадавшие будут обращаться в связи со спецификой их реакции на стрессовые ситуации. По данным министра, пока из-за стрессовой реакции медицинская помощь потребовалась 14 людям, еще шестеро были госпитализированы.

Скворцова добавила, что с течением времени у людей будут появляться новые жалобы, в том числе на гипертонические кризы, сосудистые реакции. Она отметила, что сейчас многие находятся в шоковом состоянии, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, на сайте авиакомпании "Аэрофлот" появился список пассажиров, которые выжили в результате ЧП с самолетом.