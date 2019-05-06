Пользователи раскритиковали Ольгу Свиблову за пост про задержку рейса из-за катастрофы в Шереметьево

Пользователи Instagram обрушились с критикой на известного искусствоведа, директора Московского дома фотографии Ольгу Свиблову (65).

Недовольство вызвал пост Ольги из Шереметьево, опубликованный накануне. Женщина сетовала на задержку рейса из-за авиакатастрофы с самолетом "Аэрофлота" и, в частности, написала, что может опоздать в Венеции на последнюю лодку (звезда вылетала в Италию).

Очевидно, что сначала Свиблова была просто не в курсе серьезности произошедшего, даже новостные ленты в первые несколько часов после катастрофы сообщали лишь о пострадавших, о погибших речи не было. Позднее Ольга удалила пост про лодку и задержку, но было уже поздно: в комментарии пришли пользователи, недовольные ее постом, ставшим после обнародования информации о жертвах весьма циничным.

"О том, что горел самолет с людьми, мы узнали только из новостных лент уже в самолете. Ни в аэропорту, ни на борту ее никто не сообщал", - попыталась оправдаться директор музея. Но многие ей не поверили: "Да неужели! Вы и написали про задержку рейса и остатки пожара, и как быстро потушили (так быстро что большая часть людей умерла) "зато теперь задерживаются самолеты, включая наш"!!! Кого вы тут пытаетесь обмануть! Все видели ваш первый пост".

Напомним, в результате жесткой посадки самолета SSJ-100 в Шереметьево накануне днем погиб 41 человек, есть несколько пострадавших. Всего на борту находилось 78 пассажиров и шесть членов экипажа.