Закрома родины: компания Худайнатова поставила на баланс, возможно, крупнейшее нефтяное месторождение в истории

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Сибирский ФО В России

Закрома родины: компания Худайнатова поставила на баланс, возможно, крупнейшее нефтяное месторождение в истории

Роснедра одобрили заявку "Нефтегазхолдинга" ("НГХ") Эдуарда Худайнатова о постановке на госбаланс 1,2 млрд т нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре.

Речь идёт о нефти категорий C1+C2. Пайяха может стать одним из крупнейших отечественных месторождений в истории, сообщает "Коммерсант". Оно будет сопоставимо с Фёдоровским в Западной Сибири, а Ванкорское "перекроет" более, чем вдвое.

Пайяхская группа включает в себя расположенные на северо-западе Таймыра Пайяхский, Северо-Пайяхский участки, лицензией на которые владеет "Таймырнефтегаз", а также Песчаный и Иркинский, которые "курирует" "НГХ-Недра". До подачи заявки в 2018 г. "НГХ" оценивал извлекаемые запасы в 600 млн т, однако теперь на баланс поставят 1,12 млрд т запасов нефти по категории C2 и 82 млн т по С1.

В последние годы ни одна компания не ставила на баланс такие крупные запасы. На севере Таймыра нефтяники не делали пока столь крупных открытий, из-за чего эксперты отрасли сомневаются в справедливости оценки извлекаемых запасов с учетом сложности месторождения. Они уверены, что "пора признать: второго Самотлора не открыть".

Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Худайнатова: "Роснефть" собирается использовать нефть Пайяхи для загрузки Севморпути, соединив этот проект нефтепроводом со своими месторождениями Ванкорского кластера, отмечает издание. Глава компании Игорь Сечин полагает, что проекты на Таймыре могут обеспечить к 2030 г. 100 млн т добычи в год. По оценке "НГХ", к этому времени пиковая добыча Пайяхи может составить 26 млн т в год, а инвестиции — 2 трлн руб. с учетом строительства инфраструктуры. НГХ одному с таким объемом вложений не справиться, поэтому проект будет реализован вместе с "Роснефтью".

Напомним, что Эдуард Худайнатов - бывший первый вице-президент ОАО НК "Роснефть". "Нефтегазхолдинг" (ранее "Независимая нефтегазовая компания") - российская частная нефтегазовая компания, основана в 2012 году. Акционерами, по данным открытых источников, являются кипрская Melinco Enterprises (90%) и "Сибирь проджект" (10%). Владелец ННК - бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов. "Нефтегазхолдинг" осуществляет поиск, разведку и разработку месторождений нефти и газа, нефтепереработку, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Закрома родины: компания Худайнатова поставила на баланс, возможно, крупнейшее нефтяное месторождение в истории

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Эдуард Худайнатов, Таймыр, Пайяха, нефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети