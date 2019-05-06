Закрома родины: компания Худайнатова поставила на баланс, возможно, крупнейшее нефтяное месторождение в истории

Роснедра одобрили заявку "Нефтегазхолдинга" ("НГХ") Эдуарда Худайнатова о постановке на госбаланс 1,2 млрд т нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре.

Речь идёт о нефти категорий C1+C2. Пайяха может стать одним из крупнейших отечественных месторождений в истории, сообщает "Коммерсант". Оно будет сопоставимо с Фёдоровским в Западной Сибири, а Ванкорское "перекроет" более, чем вдвое.

Пайяхская группа включает в себя расположенные на северо-западе Таймыра Пайяхский, Северо-Пайяхский участки, лицензией на которые владеет "Таймырнефтегаз", а также Песчаный и Иркинский, которые "курирует" "НГХ-Недра". До подачи заявки в 2018 г. "НГХ" оценивал извлекаемые запасы в 600 млн т, однако теперь на баланс поставят 1,12 млрд т запасов нефти по категории C2 и 82 млн т по С1.

В последние годы ни одна компания не ставила на баланс такие крупные запасы. На севере Таймыра нефтяники не делали пока столь крупных открытий, из-за чего эксперты отрасли сомневаются в справедливости оценки извлекаемых запасов с учетом сложности месторождения. Они уверены, что "пора признать: второго Самотлора не открыть".

Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Худайнатова: "Роснефть" собирается использовать нефть Пайяхи для загрузки Севморпути, соединив этот проект нефтепроводом со своими месторождениями Ванкорского кластера, отмечает издание. Глава компании Игорь Сечин полагает, что проекты на Таймыре могут обеспечить к 2030 г. 100 млн т добычи в год. По оценке "НГХ", к этому времени пиковая добыча Пайяхи может составить 26 млн т в год, а инвестиции — 2 трлн руб. с учетом строительства инфраструктуры. НГХ одному с таким объемом вложений не справиться, поэтому проект будет реализован вместе с "Роснефтью".

Напомним, что Эдуард Худайнатов - бывший первый вице-президент ОАО НК "Роснефть". "Нефтегазхолдинг" (ранее "Независимая нефтегазовая компания") - российская частная нефтегазовая компания, основана в 2012 году. Акционерами, по данным открытых источников, являются кипрская Melinco Enterprises (90%) и "Сибирь проджект" (10%). Владелец ННК - бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов. "Нефтегазхолдинг" осуществляет поиск, разведку и разработку месторождений нефти и газа, нефтепереработку, а также производство и сбыт нефтепродуктов.