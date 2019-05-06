Опубликован список выживших пассажиров Superjet

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" появился список пассажиров, которые выжили в результате ЧП с самолетом SSJ100.

В списке 33 человека, пятеро из них – две женщины и трое мужчин – госпитализированы.

При этом отмечается, что список неполный, информация уточняется. По мере ее поступления список будет дополняться. На сайте Следственного комитета говорится о 37 выживших.

Всего на борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и пять членов экипажа, сообщает "Аэрофлот".

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

После посадки воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.