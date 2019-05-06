06 Мая 2019
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО

В городе-курорте на Ставрополье тушили крупный пожар в жилом доме: причиной мог стать взрыв газа

В городе-курорте Железноводске тушили крупный пожар в жилом доме. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, сегодня ночью поступил сигнал о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома на улице Энгельса. Предварительная площадь пожара составила 100 кв.м.

"Эвакуированы более 50 человек, предварительно имеются пострадавшие. Пожар локализован в 4 часа 55 минут, привлечены 15 человек и семь единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ведомстве.

пожар в Железноводске(2019)|Фото: instagram.com/moiseev.eugene

По данным СМИ, в результате пожара пострадали 13 человек, а возможной причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа.

Как сообщил в своем Instagram глава Железноводска Евгений Моисеев, сейчас пожар уже потушен. По его данным, администрацией города создан оперативный штаб, введен режим ЧС.

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В городе-курорте на Ставрополье тушили крупный пожар в жилом доме: причиной мог стать взрыв газа

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Теги: дом, пожар, Железноводск, МЧС



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