"Это просто бардак". Текслер отчитал главу Троицка за мусор во дворах

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

"Это просто бардак". Текслер отчитал главу Троицка за мусор во дворах

Врио губернатора Алексей Текслер отчитал главу Троицка Александра Виноградова за мусор во дворах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Жители поселка Энергетиков пожаловались Алексею Текслеру на мусор, который уже более месяца не вывозится с контейнерных площадок. Кроме того, опасность для детей представляют заброшенные руины бараков.

"Это просто бардак, мусор не вывозится, спиленные ветки деревьев лежат месяц и захламляют улицу, нужно срочно решить проблему. Разберите завалы! Для людей это небезопасно", - обратился к главе врио губернатора.

Кроме того, Алексей Текслер встретился с жителями аварийного общежития поселка ГРЭС. В здании нет окон, в полу дырки, лестницы сломаны, а отопления в квартирах нет с апреля.

Глава области поручил незамедлительно расселить людей.

"Я не представляю, как в этом доме можно жить. Дал поручение мэру вместе с областными специалистами, как можно быстрее переселить людей. Исполнение проверю", - подчеркнул он.

Главе Троицка дали неделю на исправлении ситуации по уборке мусора и несанкционированных свалок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это просто бардак". Текслер отчитал главу Троицка за мусор во дворах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, глава Троицка, мусор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 7894

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети