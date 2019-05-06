"Это просто бардак". Текслер отчитал главу Троицка за мусор во дворах

Врио губернатора Алексей Текслер отчитал главу Троицка Александра Виноградова за мусор во дворах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Жители поселка Энергетиков пожаловались Алексею Текслеру на мусор, который уже более месяца не вывозится с контейнерных площадок. Кроме того, опасность для детей представляют заброшенные руины бараков.

"Это просто бардак, мусор не вывозится, спиленные ветки деревьев лежат месяц и захламляют улицу, нужно срочно решить проблему. Разберите завалы! Для людей это небезопасно", - обратился к главе врио губернатора.

Кроме того, Алексей Текслер встретился с жителями аварийного общежития поселка ГРЭС. В здании нет окон, в полу дырки, лестницы сломаны, а отопления в квартирах нет с апреля.

Глава области поручил незамедлительно расселить людей.

"Я не представляю, как в этом доме можно жить. Дал поручение мэру вместе с областными специалистами, как можно быстрее переселить людей. Исполнение проверю", - подчеркнул он.

Главе Троицка дали неделю на исправлении ситуации по уборке мусора и несанкционированных свалок.