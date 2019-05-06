06 Мая 2019
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Крупнейший независимый НПЗ в России намерен объявить себя банкротом

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюмени, который считается крупнейшим независимым предприятием, построенным "с нуля" в постсоветской России, уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующая информация от имени гендиректора предприятия Максима Андриасова появилась на сайте единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Андриасов возглавил НПЗ в конце прошлого года. Его выдвинул Сбербанк - крупнейший кредитор завода.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, инициировал процедуру банкротства Сбербанк. По информации издания, в декабре 2018 г. банк предоставил дополнительное финансирование на поддержание операционной деятельности завода, а также отложил все обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года. Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита Сбербанка и авансирования со стороны трейдеров. Но 26 апреля банк получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров, сообщил представитель Сбербанка. Максим Андриасов обратился к акционерам и банкам-кредиторам с просьбой о дополнительном финансировании. Обращение рассматривается банком.

Напомним, что ранее завод уже пытались признать банкротом. "Режкабель" обратился в суд из-за просроченных обязательств АНПЗ в размере 19,5 млн руб. Тюменский завод заявил, что погашение задолженности происходит по утвержденному графику и причин для требований банкротства предприятия нет. Арбитражный суд тогда отказался принять исковое заявление.

Кроме того, сообщение о намерении обратиться в суд с требованием банкротства АНПЗ публиковал Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, но искового заявления предприятие не направило.

Добавим, что в конце марта стало известно, что "Сбербанк" и ГК "Новый поток", куда входит НПЗ, в течение полугода планируют продать актив. Рассматриваются несколько вариантов сделки. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед финансовым учреждением. После этого появилась информация, что 100% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений группы – Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского – может купить азербайджанская SOCAR. За них она якобы заплатит символическую сумму, но возьмет на себя долг в $3 млрд. Греф в разговоре с ТАСС опроверг возможность такой сделки.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты, оценивая перспективы продажи НПЗ, заявили, что речь идёт о торговле "неликвидом" – переработка нефти в России оказывается убыточна. С другой стороны, производство можно вывести "в плюс", но для этого нужны финансовые и административные ресурсы. Поэтому купить НПЗ может компания, которая готова на первых порах потерять в деньгах, но потом выиграть за счёт успешного лоббирования повышения индексирующей надбавки.

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Крупнейший независимый НПЗ в России намерен объявить себя банкротом

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Теги: Антипинский НПЗ, банкротство, завод, Сбербанк, Максим Андриасов



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Ранее 29.03.2019 09:41 Мск Антипинский НПЗ купит тот, кто готов сначала терпеть убытки, но потом пролоббировать свои интересы
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